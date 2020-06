헤어진 여자친구 집 찾아가 흉기 난동 부린 30대 입건…아버지 사망

[아시아경제 김연주 인턴기자] 헤어진 여자친구 집에 찾아가 흉기를 휘둘러 여자친구 아버지를 숨지게 한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전북 정읍경찰서는 정읍시의 한 주택에서 여자친구 아버지의 가슴과 목을 흉기로 찔러 살해한 혐의로 A(32)씨를 붙잡아 조사 중이라고 18일 밝혔다.

A씨는 이날 오후 9시께 정읍시 산내면에 있는 전 여자친구 B(24)씨의 집을 찾아가 그의 부모 등 3명에게 흉기를 휘둘렀다.

A씨가 휘두른 흉기에 B씨의 아버지가 크게 다쳐 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

여자친구 B씨와 그의 어머니도 머리와 어깨 등을 다쳐 병원에서 치료 중이며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

A 씨는 범행 후 흉기로 자해해 병원으로 이송돼 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

A씨와 B씨는 직장에서 만난 사이로 B씨의 부모가 헤어지라고 강요하자 이에 격분해 이같은 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 범행 동기와 경위를 조사하는 중이며 고의성 여부를 조사한 뒤 구체적 혐의를 적용할 방침이다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr