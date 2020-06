[아시아경제 문채석 기자]

다음달 1일자.

<전보>

◆부서장

▶미래전략연구소장 직무대행 염학기 ▶미래전략연구소 ICT솔루션실장 김영훈 ▶원자력연구실장 이규복 ▶경영관리본부 인재개발교육원장 고재일 ▶정보보안실장 박균석 ▶계약관리실장 민경학 ▶원자력본부 국내건설사업그룹장 허석환 ▶에너지신사업본부 신사업관리실장 권순직 ▶기계배관환경기술실장 한진 ▶전기계측기술실장 이헌수 ▶원자로설계개발단 유체계통설계그룹장 주경인 ▶기계설계그룹장 김종민 ▶계측제어설계그룹장 정기훈 ▶안전해석그룹장 허재영

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr