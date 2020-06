국세청, '신종업종 세정지원센터' 설치…체계적 지원 실시

김현준 국세청장 "세무정보와 교육 적극 지원하라"

[아시아경제 이광호 기자]국세청은 18일 '신종업종 세정지원센터'를 설치하고 점차 증가하는 1인 미디어 창작자, 소셜네트워크서비스(SNS) 마켓 사업자 등 신종업종 종사자의 성실한 납세를 적극 돕기로 했다고 밝혔다.

신종업종 세정지원센터는 본·지방청 및 세무서에 설치된다. 본청에서는 새롭게 등장하는 경제활동 및 업종을 파악해 세정지원하고 필요한 경우 제도 개선도 함께 추진한다.

지방청에서는 신종업종에 대한 세무 상담과 최신동향을 모니터링하고, 세무서에서는 사업자 등록 및 신고 안내, 영세 사업자에 필요한 세무지원 등을 제공할 예정이다.

또한 국세청 누리집에 신종업종 세무안내 코너를 신설해 유튜버, SNS마켓 등에 대한 안내 자료를 제작·게시했으며, 앞으로 여러 업종에 대한 세무안내를 추가 하는 등 새로운 경제활동이 제도권 내에서 정착될 수 있도록 지원한다.

김현준 국세청장은 이날 신종업종 세정지원센터 현판 제막식에서 "유튜버, SNS 마켓 등 일부 사업자의 경우 사회 초년생으로 세무지식이 부족해 어려움이 있을 수 있다"며 "이들이 성실하게 납세의무를 이행하면서 새로운 직업으로서 건전하게 정착할 수 있도록 필요한 세무정보와 교육을 적극 지원해 달라"고 당부했다.

