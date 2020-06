신금투 "8년간 노낙인 공모 ELS 100% 이익상환"

8년간 판매한 지수형 노낙인 공모 ELS 2218건 전수 조사

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 지난 8년간 직접 판매한 지수형 노낙인(No-Knock in) 공모 주가지수연계증권(ELS) 100%가 이익상환됐다.

신한금투는 2012년부터 2019년9월까지 자사창구를 통해 판매한 총 4조4000억원 규모의 지수형 노낙인 공모 ELS 2218건을 전수 분석해 이 같은 결과를 확인했다고 18일 밝혔다. 영국의 유럽연합 탈퇴(브렉시트), 미국 대선 이후 증시 급락, 홍콩항셍지수 급락 등의 지수 하락 시기 속에서도 선방했다는 설명이다.

대표적인 사례로 코스피200, 유로스톡50, 홍콩항셍지수가 기초자산인 ELS15180호를 들었다. 이 상품은 콧스피 지수가 2607.10(2018년1월29일)로 최고점을 기록하기 일주일 전에 판매됐다. 이후 증시는 연내 23%포인트 가량 하락하며 1985대까지 떨어졌지만 해당 ELS는 올해 1월, 2년만에 네번째 조기상환조건을 충족해 9%로 수익 상환됐다.

신한금융투자는 상환 가능성을 높인 구조가 비결이라고 설명했다. 2016년 업계 최초로 리자드(조기 탈출) 기회를 두 번 주는 슈퍼 리자드 구조 ELS를 출시했다. 또한 조사한 ELS 중 67.58%가 1년 이내 조기상환이 될 정도로라고 강조했다.

장재원 신한금융투자 OTC부장은 "무조건 수익률을 높이기보다는 적정 수익률을 추구하면서 상환가능성을 높인 구조에 집중한 것이 손실 제로의 성과를 달성한 원동력"이라며 "앞으로도 고객자산의 보호와 안정적인 수익을 추구할 수 있는 상품을 제공해 1건의 손실도 발생시키지 않기 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr