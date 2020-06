갤럭시워치로 혈압 잰다…'삼성 헬스 모니터' 앱 출시

갤럭시 워치 액티브2에서 혈압 측정 기능 지원

갤럭시 스토어에서 '삼성 헬스 모니터' 앱 받아야

커프 혈압계로 기준 혈압 입력 한 후 측정 가능

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 스마트워치로 혈압을 측정할 수 있는 '삼성 헬스 모니터' 앱을 18일 출시한다. 앱을 설치하면 갤럭시워치 액티브 2에서는 해당 기능을 이용할 수 있다.

이날 삼성전자는 갤럭시 워치 액티브2 사용자들이 갤럭시 웨어러블 앱을 통해 최신 워치 펌웨어로 업데이트한 후, 갤럭시 스토어에서 '삼성 헬스 모니터(Samsung Health Monitor)' 앱을 다운로드 받으면 간편하게 혈압을 측정할 수 있다고 밝혔다.

삼성 헬스 모니터 앱으로 혈압을 측정, 관리하기 위해서는 앱을 실행한 후 최초에 커프 혈압계로 기준 혈압을 측정한 값을 입력해야한다. 이후에는 스마트 워치의 심박센서를 활용해 언제 어디서나 혈압을 측정할 수 있다. 혈압 측정 원리는 스마트워치에서 측정한 맥박파형을 기준 혈압과 비교 분석하여 혈압 및 맥박수를 보여주는 것이다. 기준 혈압은 매 4주마다 커프 혈압계를 통해 보정해줘어야 한다.

'삼성 헬스 모니터' 앱을 통해 측정한 혈압은 스마트워치와 스마트폰을 통해 확인이 가능하다. 하루, 일주일, 월 단위로 혈압 추이를 확인할 수 있고 PDF 파일로 저장해 공유할 수도 있다.

'삼성 헬스 모니터' 앱은 안드로이드 7.0 이상 버전을 지원하는 삼성 스마트폰에서만 사용할 수 있다. 관련 센서가 내장된 '갤럭시 워치 액티브2'와 향후 혈압 측정 기능이 지원되는 스마트 워치에서도 지원될 예정이다.

지난 5월 식약처로부터 허가를 취득한 심전도(ECG) 측정 기능은 올 3분기 '삼성 헬스 모니터' 앱 업데이트를 통해 지원할 예정이다.

양태종 삼성전자 무선사업부 헬스팀 전무는 "'삼성 헬스 모니터' 앱 출시는 최첨단 하드웨어와 소프트웨어를 결합해 더 많은 사람들에게 편리한 헬스케어 서비스를 제공하고자하는 삼성의 의지를 보여주는 것"이라며 "갤럭시 워치 액티브2 뿐 아니라 향후 출시되는 워치를 통해 더 많은 갤럭시 사용자들에게 지원될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr