‘대한민국＋부산’ 대규모 세일 행사 열린다

6.26~7.12 ‘대한민국 동행세일& 부산 브랜드 페스타’ 17일간 대장정

부산 전역에서 할인·소비 축제 한마당 … 지역경제 회복 견인하자



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국가적 세일 행사에 부산만의 브랜드 상품을 더한 대규모 소비 촉진 행사가 오는 26일부터 부산 전역에서 펼쳐진다.

부산시가 정부 공모에서 선정된 ‘대한민국 동행세일’ 행사에 부산만의 지역상품 판매, 소비, 관광 등의 콘텐츠를 입혀 ‘대한민국 동행세일&부산 브랜드 페스타’로 이름 붙여 확대 추진한다고 18일 밝혔다.

시는 행사를 앞두고, 성공적 개최를 위한 준비상황 보고회를 19일 오후 4시 7층 영상회의실에서 열기로 했다.

‘대한민국 동행세일&부산 브랜드 페스타’는 26일부터 7월 12일까지 17일간 부산 전역에서 열린다. 이 기간 부산 전역에서 할인행사를 진행해 소비를 촉진하고, 관광 프로모션, 문화 행사를 곁들여 부산에서 즐기고 소비할 수 있는 분위기를 한껏 끌어올릴 예정이다.

특히 지역상품의 적극적인 홍보와 판매를 위해서 부산브랜드페스타, 신발 특별판매전, 공공기관 합동구매 상담회 등도 마련한다.

준비상황보고회에서는 2020대한민국 동행세일, 부산브랜드페스타 등 17개 연계프로그램과 시민참여 소비 붐업 27개 프로그램 등에 대한 세부 추진상황을 보고한다. 지역 상권의 할인 동참 방안 등도 논의하며, 시민 안전과 직결되는 코로나19 방역 대책에 대해서도 집중적으로 점검한다.

이번 행사를 위해 부산은행과 예탁결제원, 한국남부발전, 기술보증기금 등에서 1억1000여만원을 후원하며, 이 후원금은 지역상품관과 부대행사를 통한 지역상품 홍보 및 판매에 활용될 예정이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “이제는 경제가 제자리를 찾아가도록 민과 관이 그 어느 때보다 협력해야 한다”며 “지역기업과 소상공인을 비롯한 모든 부산시민의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr