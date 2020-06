[종합]'지금 잠이 옵니까' 홍사덕 전 의원 숙환으로 별세

[아시아경제 한승곤 기자] 홍사덕 전 국회부의장이 17일 밤 숙환으로 별세했다. 향년 77세.

고인은 최근 폐렴으로 입원 치료를 받아왔던 것으로 전해졌다.

경북 영주에서 출생한 고인은 서울대 문리대 외교학과를 나와 중앙일보 기자, 한국기자협회 부회장을 거쳐 1981년 11대 총선에서 민주한국당 공천을 받아 당선, 정계에 입문했다.

고인은 1985년 12대 총선에선 신민당 소속으로, 14대인 1992년엔 무소속으로 당선됐다. 이후 15·16·18대까지 6선 의원으로 활동했다.

1992년 대선에서는 민주당에서 김대중 후보 캠프 대변인으로 활동하기도 했고, 김영삼 정부 때인 1997년 정무 제1 장관을 역임했다.

고인은 1996년 각종 정치·사회 현안과 영화 등 문화에 대한 단상을 모은 '지금, 잠이 옵니까?'라는 저서로 화제를 모으기도 했다.

원고지 1100매 분량을 5일 만에 집필, 대한민국에서 가장 빨리 쓴 책으로 기네스북에 등재되기도 했다.

고인은 2000년 16대 총선에서 한나라당 국회의원으로 당선된 이후, 친박(친 박근혜)계 좌장으로 자리매김했다.

2004년에는 한나라당 원내총무로서 당시 노무현 대통령에 대한 탄핵을 주도했다. 이후 이른바 '탄핵 역풍'으로 17대 총선에서 낙선하면서 어려움을 겪었다.

지난 2007년과 2012년 잇따라 '박근혜 경선캠프'의 선거대책위원장을 맡았다.

18대 총선에서는 친박연대 후보로 나서서 당선됐으나 19대 총선에선 서울 종로에 출마, 당시 민주당 후보였던 정세균 국무총리에게 패했다.

2012년 9월에는 불법 정치자금 수수 의혹으로 새누리당을 전격 탈당했다. 이어 사실상 정계 은퇴 수순을 밟기도 했다.

이후 KT 고문과 민족화해협력범국민협의회 대표상임의장을 역임했다.

빈소는 서울대병원 장례식장에 차려졌다. 발인은 오는 20일로 예정하고 있다.

유족으로는 배우자 임경미 여사와 1남 2녀가 있다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr