다우 "2035년까지 패키징 제품, 재활용 가능 100%로 생산"

이례적으로 '지속가능성 목표' 5년 앞당겨 발표

[아시아경제 황윤주 기자] 미국 글로벌 화학기업인 다우가 앞으로 식품 포장재 등을 생산할 때 쓰이는 패키징 제품을 100% 재사용 가능토록 만든다. 그리고 제품 생산 시 일정 비율 이상은 폐플라스틱을 사용하기로 했다. 최근 폐플라스틱이 심각한 환경 문제로 떠오르면서 유럽연합(EU)이 플라스틱 규제를 본격화하자, 시장 우위를 놓지 않겠다는 전략으로 풀이된다.

미국 다우는 17일(현지시간) ▲순환경제(플라스틱 재활용) ▲플라스틱 쓰레기 근절 ▲이산화탄소 배출 감축 등 세 가지 로드맵이 담긴 제4차 '2035 지속가능성 목표'를 발표했다.

'지속가능성 목표'는 다우가 1995년부터 10년마다 발표하는 장기 전략으로, 향후 화학업계를 주도할 친환경적인 기술 혁신과 기업 전략을 담는다. 2015년 세 번째로 발표한 '2025 지속가능성 목표'에서 ▲정부정책을 반영한 지속가능경영 청사진 구축 ▲환경과 인간 친화적 제품 혁신 ▲순환경제 선도 ▲자연가치를 높이는 비즈니스 ▲안전한 화학기술에 대한 노력과 대화 증진 ▲지속가능성 관련 주제나 임직원 자원봉사 ▲자연자원 효율성 극대화 노력 등 7가지를 제시했다.

이번 발표는 이례적으로 5년 만에 목표를 제시했고, 최근 글로벌 화학업계의 트렌드인 '순환경제' 전략을 구체적으로 담았다는 점에서 의미가 크다.

올해 발표는 '플라스틱 리사이클링'에 집중하고 있다는 점에서 눈길을 끈다. 다우케미칼은 첫 번째 목표로 2035년까지 패키징 제품 전체를 재활용 혹은 재사용 가능하도록 만든다는 방침이다.

이를 두고 내년부터 EU에서 시행되는 플라스틱 규제에 대응하기 위한 것이란 해석이 나온다. EU는 내년부터 수저, 접시, 빨대 등 10가지 일회용 플라스틱 제품 사용을 금지하는 내용의 규제를 시행한다. 또 음료병의 경우 뚜껑이 달려서 일회용이더라도 재사용이 가능한 경우만 허가한다. 다우는 이 규제에 맞춰 패키징 제품을 제공하겠다는 의미다.

두 번째로 2030년까지 플라스틱 쓰레기를 근절하겠다고 밝혔다. 이를 위해 100만t의 플라스틱을 수거해 재사용하거나 재활용할 계획이다. 다우는 앞서 '플라스틱 쓰레기 제거 연합'(Alliance to End Plastic Waste) 창설을 주도하고 2023년까지 15억달러를 조성해 해양 플라스틱 재활용 솔루션을 개발하겠다고 밝힌 바 있다.

마지막으로 2030년까지 온실가스 배출량을 현재보다 15% 감소할 계획이다. 사업 계획에 탄소 가격을 통합하고, 신재생 에너지에 투자하겠다는 입장이다.

강호성 다우 부사장은 "P&G, 나이키 등 소비재나 제조업에서 플라스틱 리사이클링 제품에 대한 니즈가 강하다"며 "다우는 3년 전부터 플라스틱 리사이클링 태스크포스(TF)를 만들어 단순히 사회공헌을 넘어 지속가능한 제품 생산 비중을 높이고 있다"고 말했다.

