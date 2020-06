키움증권, 리서치센터장 자가격리 중 코로나19 확진 "사옥폐쇄는 없을 것"

[아시아경제 오주연 기자]서울 영등포구 여의도 소재의 키움증권에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진가가 나왔다.

17일 키움증권에 따르면 이 회사 리서치센터장은 최근 부인이 코로나19 확진 판정을 받아 2주간 자가격리에 들어가있던 중 이날 본인도 최종 확진 판정을 받았다. 1차 검사를 받았을 당시 '음성'이 나왔지만, 자가격리 중에 받은 재검사에서 확진 판정을 받았다.

증권가에서 코로나19 확진자가 나온 것은 이번이 처음이다.

키움증권 리서치센터는 본사 사옥이 아닌 별도 건물에 따로 위치해있다. 키움증권 측은 센터장이 자가격리 중에 확진을 받은 것이며, 이 기간동안 회사로 출근하지는 않았기 때문에 사옥 폐쇄 조치는 없을 것이라고 언급했다.

키움증권은 추가 감염예방을 위해 리서치센터 등 관련 직원들을 대상으로 코로나19 검사를 진행했지만, 추가 확진자는 발생하지 않았다.

키움증권 관계자는 "현재 파악된 동선으로는 사옥 폐쇄는 없을 것 같지만, 당국의 지침에 적극 협조하겠다"고 전했다.

