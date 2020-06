[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 17일 혁신특허 보유 창업기업의 투자유치 기회 제공을 위한 ‘제8회 온라인 지식재산 스타트업 로드데이’를 개최했다고 밝혔다. 이날 로드데이에는 대전·강원·경북지역 6개 창업기업이 참여했다. 특허청 김지수 융복합기술심사국장이 로드데이에 참가한 혁신특허 창업기업 관계자, 투자자들과 영상을 통해 인사 나누고 있다. 특허청 제공

