"추적이 확산 못 따라잡아" 수도권 하루 30.3명 확진(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 정부는 수도권 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 하루 평균 30명 이상 발생하고 있지만 치료 병상은 충분한 상태라고 밝혔다.

김강립 중앙재난안전대책본부 1총괄조정관은 17일 정부세종청사에서 열린 정례 브리핑에서 "최근 30일간 수도권 확진자는 하루 평균 30.3명이 발생했고 격리 중인 확진자는 총 906명으로 하루 평균 19.9명 늘었다"며 이같이 말했다.

현재 수도권 중증환자는 21명이며 사용 가능한 치료 병상은 47개다. 다만 60세 이상 고령층 비중이 늘어나고 있는 만큼 정부는 전국 단위의 중환자 치료병상 활용도 고려하고 있다.

감염병 전담병원은 959개 병상을 사용할 수 있고 경증 환자 치료를 위한 생활치료센터는 총 512실이 사용 가능하다.

정부는 수도권 내 중환자 병상 확보를 위해 전국 중환자 병상 활용 외에 거점전담병원의 병상 일부 전환하고 일반 음압병상에 중환자 장비 설치 등을 준비한다. 중등도가 높은 환자는 수도권 외 인접 지역 감염병 전담병원까지 활용한다. 경증·무증상 환자를 위해 생활치료센터를 추가 확보하는 방안을 추진한다.

김 총괄조정관은 "현재까지 수도권 지역에서 병상 확보와 치료에 어려움이 나타나고 있지 않다"면서도 "만일의 경우 확진자가 급증하는 경우에 대비해 대응계획도 준비하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "의료자원이 상대적으로 많은 수도권도 확진자가 급증하면 다른 시도와 민간의 적극적인 지원 없이는 어려움에 처할 수 있다"면서 "방역당국의 추적 속도가 감염 확산 속도를 충분히 따라잡지 못해 지역사회 전파가 계속되고 있는 답답한 상황"이라고 덧붙였다.

