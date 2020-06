네이처리퍼블릭, 10중 히알루론산 캡슐 세럼 출시

[아시아경제 조유진 기자] 네이처리퍼블릭(대표 정운호)은 10중 히알루론산과 해양 미생물 유래 성분을 배합한 독자적 원료 블루론산™이 함유된 ‘히알론 액티브 10 블루 캡슐 세럼’을 선보인다고 17일 밝혔다.

이 제품은 피부층마다 최적화된 고, 중, 저분자 10중 히알루론산이 피부에 빈틈없이 수분감을 채워 피부 속부터 건강하게 차오르는 수분 탄력광을 완성하는 것이 특징이다.

끈적임 없는 쫀쫀한 제형으로 깊은 보습감을 부여하며 탁월한 수분 지속력을 가진 해양 미생물 유래 성분이 오랫동안 촉촉한 피부를 유지시켜 준다.

특히 캡슐에 콜라겐과 해양 미생물 유래 성분을 담아 수분 충전 효과를 더해주며 피부에 닿는 순간 물방울 터지듯 매끄럽게 녹아들어 자연스럽게 빛나는 피부를 연출해준다.

피부에 친화적인 성분으로 빠른 흡수력을 돕는 바이오 워터와 피부 수분 통로 역할을 해주는 퉁퉁마디추출물, 안젤리카뿌리 추출물 등이 함유돼 피부 속 수분 이동 통로를 활성화시켜 준다.

KC피부임상연구센터로부터 냉풍 환경에서의 보습력 및 수분 손실량, 피부 치밀도, 탄력 등 6가지 인체 적용 시험을 진행한 결과 냉풍 환경에서 10분 대기 후 피부 수분 함유량 개선 변화율 132%, 제품 사용 2주 후 피부 탄력 개선 변화율 105%의 수치를 나타냈다.

한편, 네이처리퍼블릭은 제품 출시를 기념해 모델 NCT 127과 함께한 ‘水포트라이트’ 캠페인을 전개한다. ‘우리안의블루’라는 청량미 넘치는 바이럴 영상을 이달 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 공개하며 시원한 여름을 위해 ‘히알론 액티브 10 블루 캡슐 세럼 스페셜 기획세트’ 구입 시 NCT 127의 사진이 담긴 부채를 선물로 증정한다.

