교촌치킨, 카페형 매장 ‘사가정역점’ 오픈

[아시아경제 최신혜 기자] 교촌에프앤비가 서울 중랑구 면목동에 카페형 매장 ‘교촌치킨 사가정역점’을 오픈했다고 17일 밝혔다.

교촌치킨 사가정역점이 자리한 면목동은 역세권 먹자골목 젊음의 거리 조성 및 신 주거타운 개발 등으로 10대~40대 다양한 연령층이 모여 많은 유동인구가 있는 곳으로 알려져 있다.

기존 골조만 남기고 새로운 건축물로 개축한 ‘사가정역점’은 지상 1~2층, 총 69석 규모의 매장으로 ‘도심 속 작은 광장’ 콘셉트로 꾸며졌다. 가드닝을 적용한 1,2층의 테라스가 주변 조경과 어울리며 도심 속 정원 같은 분위기를 자아낸다. 내부 인테리어는 테라조 마감에 골드 소재로 포인트를 주어 모던하면서도 유니크한 느낌을 한껏 살렸다.

교촌 관계자는 “사가정역점은 기다림, 만남, 즐거움, 기억의 네 가지 의미를 담은 도심 속 작은 광장을 표방했다”며 “지역 랜드마크이자 만남의 장소로 고객 여러분께 즐거움을 드릴 수 있는 공간이 되길 바란다”고 말했다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr