‘대한민국 동행세일’로 전통시장 살리기 나선다

‘나의 원픽 단골집’, ‘전통시장 어린이 그림 공모전’ 등 체험 이벤트 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단은 '대한민국 동행세일' 기간 동안 전통시장 체험 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다. 이벤트는 19일부터 자신만의 전통시장 단골집을 소개하는 '나의 원픽 단골집' 행사와 초등학생과 유치원생을 대상으로 한 '전통시장 그림 공모전'을 시작으로 진행된다.

나의 원픽 단골집은 전통시장 내 잘 알려지지 않았던 숨겨진 맛집과 우수한 점포를 온라인으로 소개하고 고객들이 직접 방문해 평가하는 과정에서 자연스럽게 전통시장이 홍보되도록 기획됐다. 전통시장 어린이 그림 공모전은 미래 고객인 어린이들이 전통시장에 관심을 가지는 기회를 제공하는 동시에 가족 단위 고객을 유입하기 위해 마련됐다.

박영선 중기부 장관은 "국민들이 전통시장에 관심을 가져 주면 전통시장은 코로나19 여파를 조기에 극복할 수 있을 것"이라며 "대한민국 동행세일 동안 전통시장에 풍성한 행사가 준비되고, 또한 개인·집단방역 지침을 철저히 지키고 있다”고 말했다.

