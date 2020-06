북한이 개성 남북 공동연락사무소를 폭파한 지 하루 만인 17일 금강산 관광지구와 개성공단 지역에 군부대를 주둔시키겠다고 발표했다. 이날 서울 종로구 현대아산 로비에 긴장감이 흐르고 있다. /문호남 기자 munonam@

