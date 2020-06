[아시아경제 김봉주 인턴기자] 택시와 부딪힌 승용차가 전도되자 사고 현장을 목격한 시민들이 힘을 합쳐 운전자를 구해냈다.

17일 광주지방경찰청 등에 따르면 지난 16일 오후 9시30분께 광주 상무 지구의 한 교차로에서 맞은편에서 오던 택시와 충돌해 승용차가 전복되는 사고가 발생했다.

이에 주변을 지나던 시민들은 누구 하나 주저하지 않고 운전자 구조를 위해 다 함께 전도된 차를 밀어 운전자를 구출해 냈다.

운전자를 구하는 동안 다른 시민들은 119에 신고했다.

신속한 시민들의 대처로 운전자는 가벼운 부상만 입고 병원 치료를 받은 것으로 알려졌다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr