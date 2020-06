시코르, 상반기 결산…1위 제품, 최대 50% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 시코르에서 2020년 상반기를 결산하는 특별한 이벤트를 준비했다.

시코르는 19일부터 30일까지 전 점에서 ‘시코르 베스트 어워즈’를 열고 31개 카테고리에서 1위에 선정된 제품들을 선보인다고 17일 밝혔다.

먼저 20일부터 단 이틀간 진행하는 ‘반반박스’ 이벤트에서는 즉시 10만원 할인 혜택을 누릴 수 있다. 시코르 매장에서 지급하는 반반박스에 본인이 원하는 화장품을 담아 결제하면 된다. 20만원 이상 결제 시 10만원을 즉시 할인 받을 수 있다.

반반박스 이벤트는 시코르 강남역점, 신세계 강남점, 타임스퀘어 영등포점, 신세계 대구점, 신세계 센텀시티점, LF스퀘어 광양점 총 6곳 매장에서만 진행하며 이틀간 점별 각 20명 선착순으로 참여 가능하다.

시코르 베스트 상품 3가지를 초특가에 만날 수 있는 기회도 있다. 19일부터 3일간 진행하는 파격적 프로모션인 ‘초특가 딜’에서는 ‘시코르 클렌징 워터’를 5000원, ‘시코르 치크 & 하이라이터 브러시’ 7000원, ‘라곰 클렌저’를 8000원에 선보인다.

립, 아이, 베이스 메이크업, 스킨케어, 남성, 헤어 등 31개 카테고리에서 가장 인기 있었던 1위 상품들도 다양한 혜택을 통해 만날 수 있다.

‘힌스’는 립스틱 부문 1등을 차지한 ‘무드인핸서 쉬어 인 더 모먼트’를 포함 5만원 이상 구매 시 미니 립 제품을 증정한다. 립글로스 부문 1위 제품인 헤라 '센슈얼 스파이시 누드글로스 422호'의 미니 사이즈 (3g, 1만8000원)는 시코르에서만 단독 판매한다.

시코르 단독 기획세트인 ‘롬앤’의 베러댄매트쿠션 기획세트는 추가 리필, 퍼프 증정뿐만 아니라 30% 할인된 가격으로 만날 수 있다.

블러셔와 아이섀도우 부문에서 각각 1위를 차지한 ‘나스’ 와 ‘로라메르시에’는 선정 제품 포함 5만원 이상 구매 시 브랜드 인기 제품의 미니사이즈를 증정한다.

남성 향수에서 가장 인기 있었던 ‘존바바토스’의 ‘아티산 EDT’은 40% 할인, 여성향수 중 ‘돌체앤가바나’의 라이트블루 EDT’는 20% 할인한다. 남성 올인원 제품인 ‘비오템’의 ‘아쿠아파워 올인원세트’는 6월 내내 10% 할인된 가격으로 선보인다.

지난해 6월 시범으로 선보였던 시코르 베스트 어워즈는 올해 본격적으로 시행하며 한국의 대표적인 K뷰티 행사로 키워나갈 계획이다. 행사 기간 동안에는 온라인몰인 SSG닷컴에서도 관련 기획전을 만날 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr