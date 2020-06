美 국무부 "北 비생산적 행동 자제해야"‥트럼프는 무대응

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 국무부가 16일(현지시간) 북한에 대해 비생산적 행동들을 자제할 것을 촉구했다. 미 정부는 이날 북한의 개성남북공동연락사무소 폭파에 대해 연이어 목소리를 냈지만 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관은 특별한 언급을 하지 않고 있다.

16일(현지시간) 미국의소리(VOA)에 따르면 미 국무부 대변인실 관계자는 "미국은 남북관계에 대한 한국의 노력을 전적으로 지지한다”면서 "북한은 추가적인 비생산적인 행동을 자제해야 한다"고 말했다.

앞서 다른 미 정부 관계자도 “북한이 개성 연락사무소를 파괴한 것을 알고 있으며 동맹인 한국과 긴밀히 조율하고 있다”고 밝힌 바 있다.

이날 미국 정부의 반응은 남북 관계 개선을 추진하는 한국의 입장에 대한 지지를 표하면서 향후 추가적인 도발 가능성에 대해 북측에 경고한 측면으로 풀이된다.

아울러 문재인 대통령이 북한과의 관계 개선을 위해 적극적인 행보를 예고한 만큼 미국에 의해 제한돼온 우리정부의 금강산 관광 등에 대해서도 미측이 변화된 입장을 내놓을 가능성도 주목된다.

다만 트럼프 대통령은 북한의 도발적 행동의 수위가 높아지고 있지만 아무런 언급을 하지 않고 있다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 로즈가든에서 열린 경찰 개혁 행정명령 서명식에서도 중국에 대한 비난을 멈추지 않았지만 북한에 대해서는 아무런 언급도 하지 않았다. 트럼프 대통령은 자신의 트윗을 통해서도 북한에 대해서는 아무런 언급을 하지 않고 있다.

트럼프 대통령은 지난해 북한이 단거리 미사일을 연이어 발사할 당시에도 김정은 북한 국무위원장이 자신과의 약속을 어기지 않았다며 크게 개의치 않는다는 입장을 유지한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr