서울시, 공공사업 참여자 편의 개선 … 계약 전과정 문자알림 서비스

모든 발주사업 단계별로 소요시간·필요서류 등 필수정보 맞춤형 안내

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 다음 달부터 각종 공사나 행사 등 시가 발주하는 모든 공공계약 사업에 참여하는 기업과 업체에게 계약 전 과정마다 필수정보를 안내해주는 '문자알림 서비스'를 도입한다고 17일 밝혔다.

계약 체결부터 대금 지급, 사업 완료 후 실적증명서 발급에 이르기까지 각 진행 단계별로 소요시간, 필요한 서류 등 꼭 필요한 정보를 빠짐 없이 문자로 실시간으로 받아볼 수 있다.

시는 복잡하고 어려운 계약절차 전 과정을 안내함으로써 공공사업 참여자의 편의를 개선하고, 관련업무를 보다 신속·정확하게 처리할 수 있도록 한다는 목표다. 기존에는 계약업무 담당자별로 메일이나 전화, 문자 등을 통해 개별적으로 안내하고 있어 일부 정보가 누락되거나 계약 진행 상황에 대해 참여자가 여러 번 연락해야 하는 불편함이 있었다.

이에 시는 계약 단계별로 세분화된 안내사항을 표준화된 문자메시지 형태로 발송할 수 있는 시스템을 구축해 현재 시범 운영하고 있으며, 7월부터 서울시 본청 및 사업소에서 발주하는 모든 계약사업부터 적용하기로 했다.

김명주 서울시 재무과장은 "공공계약사업 참여자를 대상으로 한 문자알림 서비스가 참여 기업과 업체는 물론 계약 업무를 담당하는 시 직원들의 업무 부담을 줄여 대시민 행정서비스의 품질을 높이는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

