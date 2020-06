전주시 소상공인연합회 , 송성환 전북도의장과 소상공인 간담회 가져

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자]전주시 소상공인연합회 전주시회(회장 임규철)는 16일 오전 11시 도의회 의장실에서 송성환 전북도의장, 전주시회 임원진, 전북도 관계자 등 20여명이 참석한 가운데 소상공인 지원정책의 실효성을 높이기 위한 제도개선 간담회를 개최했다.

임규철 회장은 “지난 2016년 ‘전라북도 소상공인 지원에 관한 조례’ 를 대표발의해 주셨어 감사드린다”며, “지원조례가 제정된 지 4여년가 되었고, 올 2월 제정?공포된 ‘소상공인기본법에 맞춰 소상공인 지원조례를 개정할 필요가 있다”고 강조했다.

또 “관련 법 제정 이후 정부와 지방자치단체에서 소상공인을 경제주체로 인정하고 많은 관심을 두고 있다”며 “소상공인을 대표하는 법정단체를 규정하고 지원하는 내용이 조례에 담겨야 한다”고 건의했다.

송성환 전북도의회 의장은 “의정활동을 하면서 가장 많은 관심을 두는 분야 중 하나가 소상공인”이라며, “지난 2016년 ‘전라북도 소상공인 지원에 관한 조례’를 대표발의했다”고 말하며“ 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률’에 기반해야 한다는 제도적 한계는 있지만 지역 현실에 맞게 보완하는 작업이 이뤄져야 하며관련 제도와 내용을 두루 살펴 조례 개정을 추진하겠다”고 덧붙였다.

전주시회와 송성환 전북도의회 의장은 ‘전라북도 소상공인 지원에 관한 조례’ 개정 필요성에 공감하고, 지역실정에 맞게 조례 개정을 추진하기로 했다.

