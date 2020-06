정종철 "박준형, 김지혜에게 잘하라...곧 버려질 것"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그맨 정종철이 박준형·김지혜 부부의 이별을 예고했다.

17일 방송되는 JTBC 예능 프로그램 '1호가 될 순 없어'에서는 정종철이 출연해 박준형·김지혜 부부의 집을 방문한다.

이날 방송에서 김지혜는 '개그맨인데 살림하는 남자'가 열풍이라며 박준형에게 살림을 배울 것을 제안했다.

이에 박준형은 자신의 지인인 정종철을 집으로 초대해 요리를 배웠다.

최근 '옥주부'로 활약 중인 정종철은 자신만의 비법으로 비빔국수를 금세 만들어 냈다.

이후 한자리에 모인 세 사람은 과거 '개그콘서트' 시절을 생각하며 추억을 되새겼다.

김지혜는 "사실 박준형이 나를 질린다고 차서 한 번 헤어졌다. 그때 깨끗이 헤어졌어야 했다"라고 말해 눈길을 끌었다.

정종철은 박준형에게 "김지혜에게 잘하라"라며 "언젠가 지혜가 형을 버릴 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

정종철의 발언을 들은 출연자들은 "뭔가 짚이는 구석이 있는 게 아니냐", "결정적인 약점이 있는 것 같다"라는 등의 반응을 보였다.

