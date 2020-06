[아시아경제 구은모 기자] 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 8,280 전일대비 300 등락률 +3.76% 거래량 553,937 전일가 7,980 2020.06.16 15:30 장마감 close 는 운영자금 약 130억원, 채무상환자금 120억원 등 총 250억원 규모의 자금 조달을 위해 제3자 배정 방식의 유상증자를 결정했다고 16일 공시했다. 제3자배정 대상자는 엔브이글로벌코리아메자닌사모투자합자회사이고, 신주의 발행가액은 7496원으로 10%의 할인율이 적용됐다.

