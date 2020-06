현대차, 국방부와 손잡고 군사 수소차·충전소 보급 확대

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 국방부와 산업통상자원부, 환경부, 두산모빌리티이노베이션 등 유관기관과 함께 군사 부문에서 수소전기차 도입 및 수소충전소 구축을 위해 협력한다.

현대차는 16일 대전시 유성구 자운대에서 정세균 국무총리, 조명래 환경부 장관, 박재민 국방부 차관, 정승일 산업부 차관, 공영운 현대차 사장, 이두순 두산모빌리티이노베이션 대표이사 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 국방부 수소버스 도입 및 수소충전소 구축 추진을 위한 상호 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 다자간 상호 협력은 국가 핵심전략산업으로 집중 육성 중인 수소산업의 발전에 기여하기 위한 차원으로, 수소전기차 보급 확대뿐만 아니라 수소충전 인프라 확충까지 아우르는 수소산업 전반에 걸친 협력이 이뤄질 예정이다.

특히, 이번 MOU 체결은 수소전기차 보급을 군사 영역까지 확대해 수소산업의 저변을 넓힌다는 의미가 있다. 구체적으로 국방부는 자운대 인근 민·군 겸용 수소충전소 설치에 협력하고 오는 2021년까지 수소전기차 10대를 구매하여 시범 운영한다. 또한 앞으로도 지속적인 수소전기차 구매·운영 확대 및 수소연료전지 발전 설비 적용 확대를 위해 노력하고 수소 드론의 군사용 도입을 검토할 방침이다.

산업부는 군 장비 및 시설 내 수소연료전지 발전 설비 적용 등을 위한 기술개발 및 실증을 지원하고, 환경부는 민·군 겸용 수소충전소 구축 등을 지원한다. 현대차와 두산모빌리티이노베이션은 각각 수소전기차와 수소드론의 개발과 생산에 차질이 없도록 추진할 예정이다.

이날 관계자들은 수소충전소 예정 부지를 둘러본 후 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 4,500 등락률 +4.64% 거래량 1,358,495 전일가 97,000 2020.06.16 15:30 장마감 close 의 수소버스를 시승하고 두산모빌리티이노베이션의 수소 드론 시험 비행을 참관하는 시간도 가졌다. 현대차 관계자는 "이번 MOU는 민간 기업과 정부 기관, 국군이 수소산업의 발전을 위해 상호 협력하기로 했다는 점에서 큰 의미가 있는 일"이라며 "앞으로도 현대차는 수소 산업의 발전을 위해 다양한 분야의 이해 관계자들과 협력할 예정"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr