KOTRA, 내수기업 전용 지사화 서비스 개시…긴급예산 39억원 투입

코로나19 특별 대응사업 시범운영 후 정식사업화 예정

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA가 긴급예산 39억원을 투입해 ‘내수기업 전용 지사화’ 서비스를 개시한다고 15일 밝혔다. 이번 사업은 국내외에서 무역 전문가가 나서 수출 경험이 없는 내수기업의 해외지사 역할을 하고 6개월 동안 마케팅을 지원하는 방식으로 진행된다.

내수기업 전용 지사화 사업을 통해 해외 현지에서 바이어 발굴, 시장조사, 거래선 관리 등 서비스를 제공한다. 국내에서는 수출전문위원이 기업 수출역량을 키우는 실무상담과 컨설팅에 나선다. KOTRA는 기업별 제품 소개서를 전자책(e-book) 형태로 제작하고 샘플을 보낸 뒤 해외시장 반응을 확인하는 ‘테스트 마케팅’도 지원한다.

KOTRA는 이번 지사화 서비스에 내수기업 수요를 적극 반영했다. 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 특별 대응사업으로 시범운영한 후 현장의견을 수렴해 정식사업으로 만들 예정이다.

또한 KOTRA는 각 지방자치단체와 협업해 예산도 일부 지원한다. 내수기업의 참가비 부담을 낮추는 동시에 지역경제 활성화에 기여하겠다는 목표다.

참가기업 모집은 오는 19일까지이며, KOTRA 사이트를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

