18연패 탈출한 한화 이글스 "투혼 불사르겠다" 사과문 게재

[아시아경제 민준영 인턴기자] 18연패에서 탈출한 프로야구 한화 이글스 구단이 임직원 일동 명의로 사과문을 게재했다.

한화는 14일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 두산 베어스와의 홈 두 경기를 모두 승리하고 연패 사슬을 끊은 뒤 구단 홈페이지에 사과문을 올렸다.

구단은 "팬 여러분의 응원과 기대에 부응하지 못하고, 최근 계속되는 연패와 무기력한 경기로 허탈감과 큰 실망을 안겨드린 점에 대해 머리 숙여 사과드린다"라고 밝혔다.

이어 "금일 길고 긴 연패에서 벗어나게 됐으나, 그동안의 부진으로 인해 여러분께 죄송스러운 마음 금할 길이 없다"라고 말했다.

구단은 "현 상황에 대한 모든 책임을 통감하며 빠른 시일 내 팀의 정상화를 위한 재정비와 쇄신 방안을 마련하도록 하겠다"라고 반성했다.

아울러 "팬 여러분께 보답할 수 있는 유일한 길은 끝까지 포기하지 않고 앞을 향해 계속 나아가는 것으로 생각하며 뼈를 깎는 각오로 위기를 극복할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

그러면서 "다시 한번 한화 이글스를 사랑해 주시는 모든 분께 진심으로 사과드리며, 남은 시즌 투혼을 불사르는 변화된 이글스가 될 것을 약속드린다"라고 전했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr