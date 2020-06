汎與의원 173명, '종전선언 촉구 결의안' 발의

[아시아경제 강나훔 기자] 김여정 북한 노동당 제1부부장이 대북전단 살포 보복을 시사하면서 남북 긴장이 고조되고 있는 가운데, 김경협 더불어민주당 의원 등 여야 의원 173명이 '한반도 종전선언 촉구 결의안'을 발의하기로 했다.

김 의원은 14일 보도자료를 내고 6·15 남북공동선언 20주년을 맞아 여야 의원들과 함께 종전선언 촉구 결의안을 발의한다고 밝혔다.

결의안에는 ▲당사국인 남·북·미·중의 조속한 종전선언 실행 ▲법적 구속력을 갖는 평화협정 체결 논의 시작 ▲북·미 간 비핵화 협상 성과 도출 ▲남북의 남북정상선언 내용 이행 ▲코로나 19로 인해 고통받는 남북 주민 지원을 위한 남북 협력 ▲종전선언 노력에 대한 국제사회의 적극 동참 등을 촉구하는 내용을 담고 있다.

김 의원은 "종전선언은 북측이 원하는 체제 보장에 긍정적 시그널로 작동해 비핵화 협상을 촉진하는 효과가 있다"며 "이제는 과거와 같이 종전선언을 비핵화 조치에 대한 상응조치로만 볼 것이 아니라, 한반도 비핵화와 평화정착을 견인하는 적극적인 조치로 조속히 추진할 필요가 있다"고 강조했다.

이번 발의안에는 이낙연·설훈·김홍걸 등 민주당 의원 168명과 정의당 배진교·이은주 의원, 열린민주당 최강욱·김진애 의원, 무소속 양정숙 의원 등 총 173명이 참여했다. 2010년 평창동계올림픽 유치 지지 결의안 이후 최근 10년간 가장 많은 의원이 참여했다.

김 의원은 이번 종정선언 촉구 결의안과 관련 15일 오전 국회에서 공식브리핑을 가질 예정이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr