[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 여수경찰서는 13일 동료 경비원을 살해한 혐의(살인)로 A(64)씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 9시 5분께 여수시 웅천동 한 아파트 건설 현장에서 경비 업무 책임자인 B(71)씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과 이들은 평소 출근과 보고 체계 등으로 갈등을 빚어왔으며 이날도 같은 문제로 말다툼을 벌인 것으로 드러났다.

A씨가 흉기를 휘두르자 주변에 있던 다른 경비원들이 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

경찰은 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

