속보[아시아경제 박지환 기자] 서울 중랑구의 한 체육시설에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 추가로 나왔다.

서울 중랑구는 13일 오후 묵2동에 거주하는 25세 여성이 확진 판정을 받아 관내 28번 환자로 등록됐다고 밝혔다. 이로써 해당 체육시설에서만 3명의 확진자가 나왔다.

이 여성은 지난 9일 묵동에 있는 체육시설 '크로스핏블루라군'에서 오전 11시부터 오후 2시 사이에 머물렀으며 이때 중랑 24번 확진자(26세 남성, 신내2동)와 접촉한 것으로 파악됐다.

중랑구는 이 여성의 동거 가족을 자가격리 조치했으며 검사를 진행하고 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr