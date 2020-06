[아시아경제 박소연 기자] 13일 12시 30분께 경북 포항시 남구 동촌동 포스코 포항제철소 내 소둔산세공장에 불이 나 오후 2시 20분께 화재 진압을 완료했다. 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

이날 공장에서 검은 연기가 치솟자 인근 주택가에서 화재 신고가 이어졌다. 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 소방차, 구조·구급차 등 20여대를 동원해 진화했다.

현장 근로자들은 긴급 대피해 현재까지 인명 피해는 없다고 포스코 측은 밝혔다.

불이 번지는 속도가 느려 불산, 황산 탱크 등에는 이상이 없는 것으로 알려졌다.

소둔산세공장은 스테인리스 스틸 제품 생산 공정이다.

포스코 관계자는 "일부 생산설비 라인에 화재가 발생해 화재 원인과 피해를 파악하고 있다"고 말했다.

