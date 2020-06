트위터, 홍콩·미국 비방하는 中 선전용 계정 17만개 삭제

[아시아경제 권재희 기자] 사회관계망서비스(SNS) 트위터가 중국 정부의 선전전에 연루된 계정 17만여개를 삭제했다고 11일(현지시간) 밝혔다.

블룸버그통신에 따르면 이날 트위터는 홍콩의 민주화운동을 공격하고 미국의 평판을 깎아내리려는 중국 정부의 허위정보 선전과 관련된 계정들을 삭제했다.

삭제된 계정 17만여개 중 2만3750개는 허위정보를 퍼뜨리는데 핵심역할을 했고, 15만여개는 허위정보를 확산하는 역할을 한 것으로 분석됐다.

트위터 측은 "삭제된 계정들은 대부분 중국어로 작성됐으며 중국 공산당에 유리한 서술과 홍콩의 정치적 역동성을 호도하는 글을 확산시켰다"고 발표했다.

이에 대해 화춘잉 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 "중국은 허위정보의 가장 큰 피해자"라고 반박했다.

이어 "트위터가 정말 자신들의 신뢰를 위해 무언가를 해야한다면 진짜 삭제해야할 계정은 중국을 공격하고 더럽히는 일을 했거나 이에 협조한 계정들"이라고 덧붙였다.

또 "많은 플랫폼들이 중국에 대한 허위정보를 실어나르고 있어 객관적 관점을 지닌 중국의 의견도 있어야 한다"고도 했다.

한편 이날 트위터는 러시아와 터키 정부의 선전용으로 보이는 계정 8000여개도 삭제했다고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr