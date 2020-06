中 베이징서 이틀 연속 '코로나19' 확진자 발생…재확산 우려 키워

[아시아경제 권재희 기자] 중국 베이징에서 이틀 연속 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

12일 베이징시 당국은 기자회견에서 "2명의 신규 확진자가 발생했으며, 이들은 모두 펑타이구에 거주하며 같은 회사에 다니는 것으로 밝혀졌다"고 발표했다.

베이징시는 4월 중순 이후 코로나19 확진자가 발생하지 않았으나, 57일만인 11일 확진자 1명이 보고된 바 있다.

이날 보고된 환자들은 모두 중국 육류식품종합연구센터 직원들로 알려졌다.

확진자 류모씨는 25세 남성으로 최근 2주 새 산둥성 칭다오에 닷새간 출장을 다녀온 것으로 조사됐다. 그는 인후통과 발열 등의 증상이 나타나자 지난 9일 병원을 찾았다.

또 다른 확진자인 37세 남성 이모씨는 2주새 베이징 밖으로 나가거나, 후베이성 우한사람과 접촉한 적이 없는 것으로 알려졌다. 그러다 9일 증상이 나타났다고 진술했다.

베이징시 당국은 "이들 2명은 현재 지정병원에서 격리치료 중이며 역학조사 중"이라며 "거주 구역을 소독하고 밀접접촉자를 집중 관찰해 전염경로를 차단했다"고 밝혔다.

한편 전날 확진판정을 받았던 탕모 씨는 최근 펑타이구를 방문한 적이 있는 것으로 나타났다.

시청구 주민인 탕씨의 거주지는 시진핑 국가주석 등 중국 최고 지도부가 근무하는 중난하이와 직선거리로 2.5㎞밖에 떨어져 있지 않은 것으로 알려졌다.

베이징시 당국에 따르면 탕씨는 최근 베이징을 벗어나거나 외지인을 만난 적은 없지만, 지난달 31일 펑타이구의 모 상점을 방문했고 이달 3일 펑타이구 신파디 시장에서 해산물과 육류를 구매한 것으로 확인됐다.

