뮤지컬 '모차르트!' 시츠프로브, 15일 온라인 공개

[아시아경제 박병희 기자] EMK뮤지컬컴퍼니는 오는 15일 오후 9시 뮤지컬 '모차르트!' 시츠프로브를 카카오TV채널과 카카오톡 #공연(샵공연)을 통해 녹화 중계한다고 12일 전했다.

시츠프로브(Sitzprobe)는 공연을 무대에 올리기 전 모든 배우와 오케스트라가 만나 호흡을 맞추며 최종적으로 점검하는 자리를 칭한다. 김문정 음악감독의 지휘 아래 '모차르트!'의 10주년 기념 공연을 빛낼 51명의 모든 배우들과 국내 뮤지컬 최대 규모인 28인조 THE M.C. 오케스트라가 모두 호홉을 맞춘 모습을 15일 영상을 통해 확인할 수 있다.

'모차르트!' 제작사 EMK뮤지컬컴퍼니 '모차르트!'의 시츠프로브가 시작되는 15일 오후 9시부터 멜론티켓에서 특별한 타임세일도 진행한다고 밝혔다.

'모차르트!' 10주년 기념공연은 오는 16일 세종문화회관 대극장에서 개막한다. '모차르트!'는 모차르트의 인간적인 고뇌와 내면의 갈등을 섬세하면서도 드라마틱하게 풀어낸 작품으로 2010년 초연했으며 이번이 여섯 번째 공연이다.

주인공인 모차르트 역은 김준수, 박강현, 박은태가 맡는다. 공연은 8월9일까지.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr