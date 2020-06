국회 상임위원장 선출 미루기로…박병석, 여야 합의 촉구(상보)

[아시아경제 김혜민 기자, 전진영 기자] 12일 예고된 국회 상임위원장 선출이 박병석 국회의장의 중재로 연기됐다. 박 의장은 "3일의 시간을 더 드리겠다"며 여야 합의를 촉구했다.

박 의장은 12일 오후 2시 본회의를 열고 "의장으로서 마지막 합의를 촉구한다"며 이 같이 말했다.

당초 더불어민주당은 이날 본회의에서 상임위원장을 선출할 계획이었다. 본회의는 민주당 의원이 참석해 성원됐다. 미래통합당 의원들은 일방적인 본회의 운영에 반발하며 불참, 김성원 원내수석부대표가 의사진행발언을 통해 항의의사를 표하며 퇴장했다.

이어 상임위원장 안건 상정과 표결이 예상됐으나 박 의장은 여야 합의를 한 번 더 요청하며 산회를 선포했다.

박 의장은 "오늘 원구성을 마무리 짓지 못해 국민들께 송구한 말씀을 드린다"며 "그동안 의장 주재하에 양당 대표가 여러차례 만나 협상을 해왔고 상당부분 의견 접근을 이뤄 타결까지 기대했지만 최종 합의에 이르지 못했다"고 말했다.

그는 "여야 합의를 다시 한 번 촉구한다. 의장으로서 마지막 합의를 촉구하기 위해 3일 간의 시간을 드리겠다"며 "20대 국회도 6월13일에 원구성을 했는데 국가적 위기 상황인 21대 국회에서 더 늦어지고 있다"고 촉구했다. 박 의장은 그러면서 "일터를 잃은 분들, 당장 생계가 곤란한 분들의 목소리를 여야 모두 가슴에 새기길 촉구한다"고 덧붙였다.

다만 그는 더는 기다리지 않겠다며 3일의 시간을 부여했다. 박 의장은 "다음주 15일 본회의를 열어 상임위원장 선출의 건을 반드시 처리하겠다"며 "교섭단체 대표께서는 결단과 리더십을 보여달라"고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr