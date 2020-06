윤미향 의원실 "더 이상 고인을 모욕하지 말라"

곽상도 의문점 제기에 정치권 "부적절 발언" 지적

[아시아경제 전진영 기자] 곽상도 미래통합당 의원이 '평화의 우리집' 소장 손모씨 사망 경위에 의문을 제기해 논란이 이는 가운데 윤미향 의원실은 "고인을 더 이상 모욕하지 말라"고 비판했다. 곽 의원의 발언이 부적절했다는 정치권의 지적도 이어지고 있다.

윤 의원실 보좌진들은 11일 페이스북을 통해 "곽 의원은 음모론을 제기하며 자신이 아직도 검사인 양 기획수사를 지시하는 행태를 보이고 있다"며 이같이 말했다. 곽 의원은 이날 기자회견을 열고 손 소장의 사망 경위를 묘사하며 "경험이나 상식상 본인 의지만으로 사망한다는 것은 받아들이기 어렵다. 사인이 납득이 가지 않는다"고 했다. 그는 "어떻게 보면 문재인 정부 의문사로 갈 수도 있지 않겠나"라며 의혹을 제기했다.

보좌진들은 곽 의원이 제기한 의문점에 대해 "경찰은 극단적 선택을 했다는 것이 확실하다고 밝혔고, 국립과학수사연구원은 부검결과 타살 혐의가 없다고 잠정 결론을 내렸다"고 밝혔다. 이어 "최초 신고자가 윤 의원실 비서관이라는 것을 이유로 의원에게 상상하기조차 힘든 의혹을 덮어씌우고 있다"며 "지난 6일 (손 소장 사망 당시) 119 최초 신고자는 비서관이 맞다. 그러면서 "16년 세월 동안, 이들의 관계는 가족이나 다름없었다"며 "오후에 연락이 닿지 않아 모두가 걱정하고 있었다. 최근 손 소장의 심적 상태를 알고 있었기 때문에 집을 찾아가 보자는 마음이 앞섰다. 그리고 119에 신고했으며, 결국 고인의 죽음을 알게 된 것"이라고 설명했다.

윤 의원측은 곽 의원을 향해 "부디 고인의 죽음을 폄훼하지 말아 달라. 비극적으로 생을 마감한 고인의 사망 경위를 자세히 언급하며 터무니없는 의혹을 제기하는 것 자체가 고인의 명예를 훼손하는 것"이라고 당부했다.

정치권에서도 곽 의원을 향한 비판이 이어졌다. 허윤정 민주당 대변인은 이날 국회에서 브리핑을 가진 뒤 기자들과 만나 "어떤 근거로 그렇게 규정하는지 우려스러운 상황"이라고 말했다. 허 대변인은 "언론 보도 가이드라인도 있는데 그렇게 세세하게 사건과 상황들을 발언하는 것이 적절한 것인가"라고도 지적했다.

조혜민 정의당 대변인도 이날 브리핑을 통해 "곽 의원은 고인의 사인을 두고 '본인은 납득할 수 없다'면서 타살 가능성을 은연 중 유포하고 있다"며 "극악무도한 기자회견"이라고 비판했다. 조 대변인은 이어 "정의당은 윤 의원을 둘러싼 의혹에 대해서는 검찰 조사를 통해 확실히 밝혀져야 한다고 밝힌 바 있다. 그러나 고인의 죽음을 앞에 두고 희박한 근거로 음모론을 퍼뜨리는 행위는 규탄 받아야 한다"고 강조했다.

