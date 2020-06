바로고, 독립·국가 유공자와 유족 라이더 상해보험 ‘무상지원’

[아시아경제 김희윤 기자] 바로고는 독립·국가 유공자와 유족인 라이더에게 상해 보험료를 무상으로 지원한다고 12일 밝혔다.

바로고 라이더 중 독립·국가 유공자 본인과 유족은 국가유공자 가족 및 유족 확인서 등 증빙자료를 바로고 기사 앱 내 ‘바로고 플레이’에 제출하면 된다. 국가유공자 가족 및 유족 확인서는 읍면동 주민센터 또는 보훈지청에 방문하거나, 행정서비스 포털 '정부24'에서 발급받을 수 있다.

대상자로 확인되면 ‘바로고 안심케어2 확장B 프로그램’이 무상으로 지원된다. 바로고 상해보험 프로그램 중 보장 범위가 가장 넓은 보험으로, 자기 사망·장해 보상은 물론 휴업손해 장해보장, 교통사고 처리지원금, 벌금, 변호사 선임 비용까지 보장한다. 신청은 별도 공지 시까지 지속해서 받을 예정이다.

바로고 관계자는 “호국보훈의 달을 기념해 보훈대상 라이더를 예우하고, 안전한 운행을 위해 상해 보험료를 무상으로 지원하게 됐다”며 “라이더들이 더 나은 여건에서 배달할 수 있도록 앞으로도 다양한 제도를 시행할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr