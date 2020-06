[아시아경제 이민지 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 54,300 2020.06.12 00:00 장중(20분지연) close 와 SK하이닉스가 장 중 4%때 급락세를 보이고 있다.

12일 오전 9시 11분 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 54,300 2020.06.12 00:00 장중(20분지연) close 는 유가증권시장에서 전 장보다 4.24% 내린 5만2000원에 거래됐다. SK하이닉스도 전 장보다 4.41% 내린 8만4600원에 거래됐다.

같은 시각 코스피는 전 장보다 3.71%내린 2096.01을 가리키고 있다. 현재 코스피는 전일 미국 뉴욕 주요증시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려로 7%대 급락세를 보인 영향을 받아 하락세를 이어가고 있다.

