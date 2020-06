NH농협은행, 12일부터 수신금리 0.15∼0.4%p 인하

[아시아경제 조강욱 기자] NH농협은행이 12일부터 수신상품의 금리를 내리기로 했다. 한국은행의 기준금리 인하로 KB국민은행과 SC제일은행, 씨티은행이 수신금리를 내린 데 이은 네 번째 시중은행의 금리 인하다.

농협은행은 이날부터 수신상품 금리를 0.15%포인트에서 0.40%포인트까지 내렸다고 밝혔다.

이에 따라 거치식 예금의 기본금리는 0.15∼0.25%포인트 낮아졌다.

기본상품인 일반 정기예금과 자유적립 정기예금의 경우 1년 이상 2년 미만 금리가 기존연 0.70%에서 연 0.45%로 0.25%포인트 내려갔다.

적립식 예금의 기본금리는 0.15∼0.40%포인트 낮아졌다. 기본 개인 정기적금의 1년 이상 2년 미만 금리는 기존 연 0.90%에서 연 0.70%로 0.20%포인트 내려갔다.

주택청약예금 1년 금리는 연 1.25%에서 연 1.05%로, 주택청약부금 3년 금리는 연 1.20%에서 연 1.00%로 각각 0.20%포인트 낮아졌다.

개인ㆍ법인 수시입출금식 저축성예금(MMDA) 금리도 0.05∼0.10%포인트 내려갔다.

