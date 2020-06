[아시아경제 김흥순 기자] 쿠팡은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 발생으로 자가격리됐던 부천2물류센터와 고양물류센터의 단기직 근무자 2600여명에게 1인당 100만원의 생활 안정 자금을 지급한다고 11일 밝혔다.

쿠팡은 이날 전 직원에게 보낸 사내메일에서 "코로나19로 인해 수입이 끊겨 경제적으로 어려움을 겪는 일용직 근무자들에게 생활 안정 자금을 지원한다"고 전했다. 또 앞으로도 동일한 조건으로 자가격리 명령을 받는 단기직 직원에게 코로나19가 종식될 때까지 같은 지원을 하겠다고 덧붙였다.

쿠팡 측은 이메일에서 "어려운 시기다. 회사를 둘러싼 오해도 많다"면서 "그래도 지나고 돌아보면 힘들었던 이 시기에 우리가 내린 결정과 함께 한 노력이 자랑스럽게 기억될 것"이라고 강조했다.

