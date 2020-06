6월 초 수출 20% 플러스 반등…"조업일수·기저효과 덕분"(종합)

관세청, 이달 1~10일 수출입현황 발표

전년 동기 대비 20.2% 증가한 123억불

조업일수 이틀 늘고 작년 수출 부진한 탓

일평균 수출액은 9.8% 감소한 15.4억불

"경기호전 불분명…수출 반등 예단 어렵다"

[아시아경제 김보경 기자, 문채석 기자] 6월 초 수출 성적이 기저효과ㆍ조업일수 영향으로 지난해 대비 20% 이상 플러스 반등했다. 그러나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 충격이 계속되면서 일평균 수출액은 9.8% 감소했다.

11일 관세청이 발표한 수출입현황에 따르면 이번 달 1~10일 수출액은 전년 동기 대비 20.2% 증가한 122억 8000만 달러를 기록했다.

주요 수출 품목을 보면 반도체(22.6%), 무선통신기기(35.8%), 의약품(136.7%) 등은 증가했지만, 석유제품(-32.8%), 승용차(-37.0%), 자동차 부품(-30.2%) 등은 감소했다.

국가별로는 중국(35.7%), 미국(15.1%), 베트남(7.7%), EU(유럽연합ㆍ22.2%), 일본(10.0%) 등은 증가한 반면 중동(-7.3%), 호주(-29.5%) 등은 감소했다.

이번 수출 반등은 조업일수 영향이 컸다. 이 기간 조업일수는 총 8일로 지난해 같은 기간에 비해 이틀 더 많았다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 15억 4000만 달러로 전년 동기 대비 9.8%(1억 6000만 달러) 줄었다. 코로나19에 따른 전세계 교역량 감소, 경기 위축 등의 여파가 계속되고 있다는 방증이다.

또한 지난해 수출 성적이 워낙 부진해 기저효과를 일으킨 것으로 분석된다. 작년 6월 1~10일 수출은 102억 달러로 전년 동기 대비 17.2% 감소했다. 반도체(-30.8%), 석유제품(-20.1%), 승용차(-0.7%), 무선통신기기(-5.9%) 등 주요 품목 수출 성적이 악화했다. 월별 수출액(440억 달러)도 그해 최저 수준이었다.

이달 초 일평균 수출 감소폭이 4, 5월에 비해 다소 개선된 점은 위안으로 삼을 만하다. 지난 4월과 5월 1~10일 일평균 수출액은 전년 동기 대비 각각 18.6%, 30.2% 감소한 바 있다.

이에 대해 정인교 인하대 국제통상학과 교수는 "반도체 수출이 증가한 것은 중국 사재기 등의 영향, 무선통신기기는 비대면 경제, 교육 등 코로나19 여파에 따른 IT 기기의 반짝 수요 증가로 본다"며 "중국·미국·EU 수출이 늘어났지만, 3~4월 주요 시장의 락 다운(이동 제한) 전환에 의한 일시적 효과로 봐야 한다"고 밝혔다.

주요 수출국의 경제 회복 속도를 가늠하기 힘든 만큼 우리 수출 반등세가 지속될 수 있을지 여부도 불확실하다. 강인수 숙명여대 경제학부 교수는 "최근 미국·유럽이 경제활동을 부분적으로 재개했고, 미 연방준비제도가 제로금리 유지 등 쓸 수 있는 정책 수단을 모두 동원하겠다고 시사했다"며 "이 때문에 3분기 경기 반등 전망이 나오지만, 각국이 완전히 경제를 회복해서 수출 실적이 증가했다고 보긴 어렵다"고 말했다.

강 교수는 "각국이 경쟁적으로 돈을 풀었지만 실물경기 호전으로 이어졌다고 판단하기 어렵다"며 "금융시장과 실물시장의 디커플링(탈동조화)이 일어나는 가운데 약간의 소비진작이 된 것으로 보이지만 수출 반등을 예단하기 힘들다"고 말했다.

정 교수도 "여전히 미국이 중국산 제품에 무역제재를 가하고 있는 상황이라 계속 플러스일 것이란 보장은 없다"고 전망했다.

이호현 산업부 무역정책관은 "1~10일 실적만으로 6월 전체의 수출 실적을 아직 판단하긴 어렵다"며 "승용차와 자동차 부품 등의 경우 유동성 문제가 심각한 기업이 많은데, 정부는 이들 업체의 유동성을 집중 지원하고 있다"고 말했다.

한편 이달 1~10일 수입액은 136억 달러로 전년 동기 대비 8.5%(10억 7000만 달러) 증가했다. 품목별로는 반도체(21.8%), 기계류(20.3%), 승용차(27.7%) 등은 증가했고, 원유(-62.8%), 가스(-1.2%) 등은 감소했다.

국가별로 보면 중국(25.7%), 미국(27.2%), EU(31.3%), 일본(19.5%), 베트남(22.3%) 등은 증가했지만, 중동(-42.0%), 호주(-10.9%) 등으로부터의 수입은 감소했다.

