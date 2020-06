LG생활건강 숨37°, 로시크숨마 앰플 프로그램 출시

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,365,000 전일대비 6,000 등락률 -0.44% 거래량 3,164 전일가 1,371,000 2020.06.11 09:18 장중(20분지연) close (대표 차석용)은 자연·발효 뷰티 브랜드 숨37°에서 피부 고민별 집중 케어 ‘로시크숨마 앰풀 프로그램’을 선보였다.

다양한 피부 고민을 케어해주는 3종의 럭셔리 앰플로 로시크숨마 라인의 효능과 노하우를 집약했다. 모공과 피부 결을 케어해 도자기 같은 매끄러움을 선사하는 ‘수프림 포어 앰플’과 강력한 수분과 탄력 에너지를 공급해 생기 넘치는 동안 피부로 가꿔주는 ‘울트라 하이트레이팅 앰플’, 피부에 활력과 광채 에너지를 불어넣어 기적 같은 아름다운 피부를 완성하는 ‘미라클 에너지 앰플’로 구성됐다.



로마 황실의 처방을 재해석한 로시크숨마의 핵심 성분 골든 엘릭서TM를 공통적으로 함유해 피부를 근본적으로 케어해 준다. 수프림 포어 앰플은 모공과 피부 결 개선을 도와주는 세린, 울트라 하이드레이팅 앰플은 피부 진정에 도움을 주고 생기를 케어하는 베타글루칸, 미라클 에너지 앰플은 피부에 강력한 생명력을 전달하는 엑토인을 각각 함유해 피부 고민 케어에 도움을 준다.

앰풀을 담은 용기는 아티잔이라 불리는 최고 장인의 기예가 깃든 ‘로마 황실의 왕관’에서 영감을 받은 디자인이다. 섬세하고 모던한 금속 세공 패턴과 영롱하면서도 화려한 용기에 컬러를 더해 더욱 찬란하고 고급스러운 자태를 표현했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr