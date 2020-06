[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 통영해양경찰서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 연기된 '2020년 유·도선 분야 국가안전대진단'을 15일부터 7월 10일까지 시행 한다고 11일 밝혔다.

점검 대상은 통영 관내 5t 이상, 선령 20년을 초과했거나 최근 3년간 사고 이력이 있는 유·도선 18척이다.

해당 선박이 입출항하는 선착장 12개소 시설물도 대상 점검할 예정이다.

이번 진단은 분야별 전문가로 합동점검반을 구성해 개선할 계획이다.

김평한 통영해경서장은 "유·도선 안전사고 예방을 위해 철저한 점검을 할 것"이라며"사업장에서도 자체 안전관리에 힘써 달라"고 당부했다.

