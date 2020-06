[아시아경제 이현주 기자] 서울여자대학교 기초교육원은 '여성 리더십, 여성과 인권, 젠더감수성, 시민의식' 이란 주제로 진행한 공모전 발표회와 시상식을 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 공모전에는 총 40여개 개인과 팀이 참여했으며 총 13개 수상작이 선정됐다. 대상은 '광고 속 여성차별'이란 제목으로 카드뉴스 분야에 참여한 '슈바코팀'이 수상했다.

