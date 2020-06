[속보]美 코로나19 확진자 200만명·사망자 11만명 넘어서

속보[아시아경제 김가연 기자] 미국 코로나19 확진자가 200만 명을 넘어섰다고 뉴욕타임스(NYT)가10일(현지시간) 보도했다.

NYT는 자체 집계한 결과, 11일 오전 5시33분 기준(한국시간) 미국 코로나19 확진자 수가 200만 7773명을 기록했다고 보도했다. NYT는 또 코로나19의 미국 내 사망자 수는 11만 2918명이라고 전했다.

