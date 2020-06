브레이브걸스 출신 박서아, 박영호와 결별 "좋은 관계 유지"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 브레이브걸스 출신 크리에이터 박서아가 피트니스 모델 겸 트레이너 박영호와 결별 소식을 전했다.

박서아 소속사 SNL ENM은 10일 "박서아와 연인 사이였던 박영호가 서로 다른 길을 가기로 했다"고 밝혔다.

이와 관련해 박서아는 소속사를 통해 "그동안 우리를 응원해 주신 분들께 정말 가삼드린다"며 "서로 응원하는 좋은 관계로 남기로 했고, 여전히 좋은 관계를 유지하고 있다"고 설명했다.

앞서 두 사람은 소개팅 콘텐츠를 통해 만난 뒤 열애 사실을 인정했고, 이후 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS) 활동으로 팬들의 사랑을 받았다.

한편 박서아는 그룹 브레이브걸스 멤버로 활동하며 대중에 이름을 알렸다. 그는 지난 2016년 그룹에서 탈퇴한 뒤 지난 1월 유튜브 채널 '박서아tv'를 개설, 상담을 비롯한 다양한 콘텐츠를 운영하고 있다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr