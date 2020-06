창녕 아동 집안서 쇠사슬 등 학대 도구 발견… 警, 사용 여부 확인중

[아시아경제 조성필 기자] 계부와 친모로부터 가혹한 학대를 당한 9살 피해 초등학생 집안에서 쇠사슬 등 학대 도구로 의심되는 다수 물품이 발견된 것으로 알려졌다.

10일 경남지방경찰청 등에 따르면 경찰은 지난 5일 계부 B(35)씨 협조를 받아 입의제출 형태로 압수수색을 진행해 프라이팬, 쇠사실, 자물죄, 플라스틱 재질 막대기 등 10개 안팎의 물품을 압수했다.

경찰은 압수한 물품이 학대 당시 실제 사용된 것이 맞는지 등을 A(9)양에게 확인 중이다.

학대 아동인 A양은 최근 아동보호전문기관에 "밖으로 나가지 못하게 (쇠사슬) 줄을 채웠고, 집안일을 할 때만 풀어줬다"고 진술했다고 한다.

A양은 지난달 29일 자신을 구해준 시민에게도 "막대기로 맞고 쇠사슬에 묶였다"며 학대 사실을 설명하기도 했다.

경찰은 이러한 진술 등을 근거로 해당 압수품들이 학대를 파악하는 중요한 단서이자 증거물이 될 것으로 보고 있다.

이 사건은 지난달 29일 오후 6시20분께 잠옷 차림으로 창녕 한 도로를 배회하는 A 양을 발견한 시민이 경찰에 신고하면서 드러났다. A양은 당시 눈에 새까만 멍이 든 상태였다고 한다.

경찰은 이후 계부 B씨와 친모 C씨를 아동학대 등 혐의로 불구속입건하고 정확한 사건 경위를 조사에 돌입했다. 경찰에 따르면 이들은 2018년부터 최근까지 A양을 구타 등으로 상습적으로 학대한 혐의다.

B씨는 경찰에서 "딸이 말을 듣지 않아서 훈육했다"며 일부 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 조현병을 앓는 친모 C씨를 건강 상태 등을 고려, 조만간 소환 조사할 방침이다.

