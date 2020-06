한국 '평화로운 나라' 조사서 세계 48위…지난해보다 9위 상승

북한 163개국 중 151위…1계단 하락

[아시아경제 임주형 인턴기자] 한국이 전세계 '평화로운 나라' 순위에서 48위를 차지하며 지난해보다 9계단 상승한 것으로 나타났다.

호주 싱크탱크 경제평화연구소(IEP)가 10일(현지시간) 발표한 '세계 평화 지수(GPI) 2020' 보고서에 따르면 한국은 1.829점을 받아 163개국 중 48위에 올랐다.

GPI는 '진행 중인 대내외 분쟁', '사회 안전 및 안보', '군사화' 등 평화와 관련한 3개 부문에서 23개 지표를 점수화해 보고서를 작성한다. 총점이 1에 가까울 수록 가장 평화로운 상태다.

이번에 진행된 집계에서 163개국 중 81개국은 지난해보다 평화로워졌고, 80개국은 악화하거나 정체했다.

북한의 경우 2.962점으로 151위를 차지해 지난해보다 1계단 하락한 것으로 확인됐다.

이번 GPI 집계치에서 가장 평화로운 나라 1위로는 아이슬란드(1.078)가 꼽혔다. 아이슬란드는 지난 2008년부터 1위를 지켜오고 있다. 이어 뉴질랜드, 포르투갈, 오스트리아, 덴마크가 2~5위를 차지했다.

가장 평화롭지 않은 나라로는 아프가니스탄(3.644)이 꼽혔다. 시리아, 이라크, 남수단, 예멘 등이 하위권으로 지목됐다.

한편 IEP는 이날 발표한 '신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)와 평화' 보고서에서 전염병 대유행 이후 평화 및 경제 회복성이 높을 나라로 노르웨이·호주·뉴질랜드 등을 꼽았고, 그렇지 못할 나라로 이탈리아·그리스·라트비아·폴란드 등을 지목했다.

해당 보고서에서 한국은 미국·중국·체코·리투아니아 등과 함께 중간 수준 회복성을 보일 국가로 꼽혔다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr