세정 동춘175, 슈즈 편집숍 폴더 신규 입점

[아시아경제 조유진 기자] 패션기업 세정(대표 박순호)은 복합생활 쇼핑공간 동춘175에 슈즈 편집숍 ‘폴더'가 신규 입점했다고 10일 밝혔다.

동춘175 쇼핑몰 2층에 위치한 폴더는 이랜드월드가 전개하는 슈즈 라이프스타일 편집숍으로 아디다스, 뉴발란스, 푸마, 반스 등 주요 스포츠 브랜드를 포함해 총 80여 개의 브랜드가 입점해 있다.

동춘175 관계자는 “1020 세대에게 인기있는 폴더는 동춘175 주요 고객층인 3040 주부 뿐만 아니라 젊은 고객층 유치에도 큰 시너지를 더해줄 것으로 기대하고 있다”고 전했다.

지난달 22일 첫 선을 보인 폴더는 오픈 첫 주부터 쇼핑몰 방문객들로 하여금 긍정적인 반응을 보였다. 특히 오픈 기념 마련한 프로모션에 대한 폭발적인 반응으로 현재 연장 진행 중이다. 1족 구매 시 10%, 2족 구매 시 20% 할인하는 프로모션도 진행중이다.

동춘175에서는 6월 ‘늦깎이 신학기’를 위한 신학기 기획전을 진행 중이다. 신학기에 필요한 문구, 아동 신발 등과 함께 등교를 나서는 아이들이 학교 생활을 건강히 보내길 바라는 취지에서 위생 용품도 판매한다.

동춘175 공식 인스타그램에서는 초등학교에 입학하는 자녀를 둔 새내기 학부모들을 타깃으로 한 댓글 달기 이벤트도 진행한다. 이벤트 게시글에 아이들을 등교시킨 후 나만의 시간이 생긴다면 하고 싶은 것들에 대해 한 줄 댓글을 작성하고 친구를 소환하면 된다.

추첨을 통해 폴더 슈즈 상품권(3만원권, 1명), 롱브레드 브런치 식사권(3만원권, 1명), 롱브레드 아메리카노 1잔 쿠폰(10명)을 제공된다. 댓글 달기 이벤트는 12일까지 진행한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr