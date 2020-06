[아시아경제 이민우 기자] 힘스 힘스 238490 | 코스닥 증권정보 현재가 25,850 전일대비 5,950 등락률 +29.90% 거래량 1,228,353 전일가 19,900 2020.06.10 14:24 장중(20분지연) close 는 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 10일 공시했다. 이에 따라 보통주 565만6118주가 발행되며 배정기준일은 오는 25일, 상장예정일은 다음달 14일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr