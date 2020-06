에몬스, 2020 F/W 시즌 신제품 품평회

[아시아경제 김종화 기자]에몬스가구는 10일 인천 남동공단에 위치한 본사에서 2020 F/W 시즌 신제품 품평회를 개최했다고 밝혔다.

이날 품평회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 참여를 희망한 70여명의 대리점주가 참석한 가운데 축소 진행됐다. 에몬스가구는 지난 26년 동안 매년 품평회를 개최해 왔다. 올해 코로나19 상황에서도 비록 축소되기는 했지만, 품평회를 거쳐 신제품 출시를 결정하는 전통은 이어진 것이다.

이 번 품평회에서 에몬스는 2020년 F/W 시즌 트렌드 키워드를 '여심(여가 餘 마음 心)'으로 정하고, 정형화된 공간 안에서 휴식과 여가생활을 동시에 취할 수 있는 아이디어가 담긴 신제품 50여종을 선보였다.

김경수 에몬스 회장은 "최근 코로나 사태로 집은 휴식을 취하는 공간의 기능을 넘어 일과 놀이, 자기 개발, 사교 활동 등 집 밖에서 즐기던 여가생활을 집안에서 누릴 수 있는 공간으로 변했다"면서 "IT기술을 접목한 신제품과 과감한 디자인을 통해 경기침체를 극복하고, 신성장동력을 확보할 것"이라고 강조했다.

