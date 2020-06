이란, 호르무즈 해협에 가짜 미 항모 설치...실탄훈련용 모형 추정

[아시아경제 이현우 기자] 이란이 호르무즈 해협의 반다르아바스 항구 해안에 미국 항공모함을 본떠 만든 실탄훈련용 가짜 모형 항모를 설치한 것으로 알려져 화제다. 이란은 앞서 지난달 말 고속단정을 호르무즈 일대에 추가배치한다 발표해 미국을 자극하며 신경전을 이어가고 있다.

9일(현지시간) AP통신에 따르면 미국 인공위성업체 맥사 테크놀로지의 위성이 호르무즈 해협에 위치한 이란의 항구도시인 반다르아바스 항구에 배치된 가짜 항공모함을 포착했다. 이 모형 항공모함은 미국의 주력 항공모함인 니미츠급의 약 60% 크기로 실탄훈련을 위해 설치된 것으로 추정된다. 이란 당국은 아직 해당사항에 대해 입장을 밝히지 않고 있다.

앞서 이란 혁명수비대(IRGC)는 지난달 말 무장 고속단정 112척을 호르무즈 해협에 배치하겠다 밝히며 미국을 자극한 바 있다. 이 항공모함 모형은 고속단정이 배치된 기지에서 매우 가까이 위치한 것으로 알려졌다. 미군과 IRGC는 4월 페르시아만 일대 공해상에서 근거리 대치를 벌인 이후 신경전을 이어가고 있다. 당시 미 해군 소속 함정 6척이 통합 작전을 벌이던 중, IRGC의 고속단정 11척이 거의 9m 거리까지 근접해 미군 함정을 위협·도발했다가 물러갔다.

IRGC는 지난 2015년에도 군사훈련 도중 모형 항공모함을 지대함 미사일로 파괴하는 영상을 이란 국영TV를 통해 공개하며 미국을 자극한 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr